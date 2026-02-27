Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains lundi 14 septembre 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:30:00
fin : 2026-09-14 17:30:00
Date(s) :
2026-09-14
Partez à la découverte de Biches, village alliant le charme du Canal du Nivernais et le cadre sauvage et préservé de la forêt de Vincence, en compagnie d’un guide conférencier diplômé.
Places limitées, inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10)
Tarif 8€, transport en minibus inclus .
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10
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English : Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches
L’événement Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan
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