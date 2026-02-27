Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 14:30:00

fin : 2026-09-14 17:30:00

Date(s) :

2026-09-14

Partez à la découverte de Biches, village alliant le charme du Canal du Nivernais et le cadre sauvage et préservé de la forêt de Vincence, en compagnie d’un guide conférencier diplômé.

Places limitées, inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10)

Tarif 8€, transport en minibus inclus .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

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English : Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches

L’événement Visite guidée Entre canal et forêt de Vincence, à Biches Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan