Sortie botanique Office de Tourisme Rives du Morvan Saint-Honoré-les-Bains

Sortie botanique

Office de Tourisme Rives du Morvan 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:30:00

fin : 2026-09-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-06-15 2026-07-27 2026-08-17 2026-09-21 2026-10-12

Sortie botanique avec Claude Amour et Anne van der Straaten.

Départ à 14h30 de l’Office de Tourisme à Saint-Honoré. Prévoir de bonnes chaussures

de marche.

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme, au plus tard le lundi avant 12h. .

Office de Tourisme Rives du Morvan 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie botanique

L’événement Sortie botanique Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Rives du Morvan