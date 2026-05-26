Visite guidée Voyage au temps des mariniers de Loire Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Voyage au temps des mariniers de Loire Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains lundi 22 juin 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Voyage au temps des mariniers de Loire
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 14:30:00
fin : 2026-08-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-08-24
Découvrez les Rives du Morvan au temps des mariniers de Loire !
Un guide conférencier diplômé vous emmènera à Thareau pour vous conter ce lieu au riche passé, aujourd’hui dans un cadre sauvage et préservé, au bord du plus majestueux fleuve de France.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10).
Tarif 8€, transport en minibus inclus. .
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10
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English : Visite guidée Voyage au temps des mariniers de Loire
L’événement Visite guidée Voyage au temps des mariniers de Loire Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan
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