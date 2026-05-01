Vide maison Place de la mairie Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Vide maison

Place de la mairie Dans l’ensemble du village Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Comité des Fêtes de Saint-Honoré-les-Bains organise le dimanche 31 mai 2026, de 8h à 18h un vide maison à travers le village.

Le plan des participants sera mis à disposition sur la place de la mairie.

Venez vous balader dans la commune, de maison en maison, pour faire votre petite brocante.

Tarif vendeurs 8€ par maison.

Inscriptions auprès de la mairie au 03 86 30 74 87. Infos 06 81 99 13 80 .

Place de la mairie Dans l’ensemble du village Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 87

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English : Vide maison

L’événement Vide maison Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Rives du Morvan