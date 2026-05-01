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Vide maison Place de la mairie Saint-Honoré-les-Bains

Vide maison Place de la mairie Saint-Honoré-les-Bains dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : Dans l'ensemble du village

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Vide maison

Place de la mairie Dans l’ensemble du village Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Le Comité des Fêtes de Saint-Honoré-les-Bains organise le dimanche 31 mai 2026, de 8h à 18h un vide maison à travers le village.
Le plan des participants sera mis à disposition sur la place de la mairie.
Venez vous balader dans la commune, de maison en maison, pour faire votre petite brocante.
Tarif vendeurs 8€ par maison.
Inscriptions auprès de la mairie au 03 86 30 74 87. Infos 06 81 99 13 80   .

Place de la mairie Dans l’ensemble du village Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 74 87 

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English : Vide maison

L’événement Vide maison Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Rives du Morvan

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