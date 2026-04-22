Cercle des Langues Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Cercle des Langues Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains mardi 26 mai 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Cercle des Langues
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:00:00
fin : 2026-05-26 16:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Le Pôle Culturel vous propose un cercle des langues pour pratiquer le français dans une ambiance conviviale, rencontrer des personnes d’horizons différents et les aider à pratiquer la langue Entrée libre. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr .
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : Cercle des Langues
L’événement Cercle des Langues Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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