Cercle des Langues Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Cercle des Langues

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 15:00:00

fin : 2026-05-26 16:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Le Pôle Culturel vous propose un cercle des langues pour pratiquer le français dans une ambiance conviviale, rencontrer des personnes d’horizons différents et les aider à pratiquer la langue Entrée libre. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr .

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Cercle des Langues

L’événement Cercle des Langues Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan