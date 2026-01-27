Les Petites Oreilles Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Le Pôle Culturel vous invite à un moment joyeux pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagné d’un parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle. Au programme histoires courtes et petits jeux tout en couleurs. Entrée libre. Infos mediatheque@sainthonorelesbains.fr .
