Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains lundi 20 juillet 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Visite guidée Balade nature à Saint-Seine
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-08-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10
Découvrez Saint-Seine avec un guide conférencier diplômé.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10).
Tarif 8€, transport en minibus inclus. .
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10
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English : Visite guidée Balade nature à Saint-Seine
L’événement Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan
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