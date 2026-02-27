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Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 13 Rue Henri Renaud

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée Balade nature à Saint-Seine

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10

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Inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10).

Tarif 8€, transport en minibus inclus.   .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 

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English : Visite guidée Balade nature à Saint-Seine

L’événement Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan

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