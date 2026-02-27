Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Visite guidée Balade nature à Saint-Seine

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-08-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-10

Découvrez Saint-Seine avec un guide conférencier diplômé.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10).

Tarif 8€, transport en minibus inclus. .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

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English : Visite guidée Balade nature à Saint-Seine

L’événement Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan