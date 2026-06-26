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Expo photo: Cyril Ducros médiathèque Saint-Honoré-les-Bains

Expo photo: Cyril Ducros médiathèque Saint-Honoré-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
médiathèque
Adresse
le bourg
Ville
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Département
Nièvre
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Saint-Honoré-les-Bains

Expo photo: Cyril Ducros

médiathèque le bourg Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Venez découvrir ce parcours photographique composé de 3 séries Portaits, Murs et PMU. Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

médiathèque le bourg Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34  mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Expo photo: Cyril Ducros

L’événement Expo photo: Cyril Ducros Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan

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