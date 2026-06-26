Expo photo: Cyril Ducros médiathèque Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Expo photo: Cyril Ducros

médiathèque le bourg Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Venez découvrir ce parcours photographique composé de 3 séries Portaits, Murs et PMU. Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

médiathèque le bourg Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Expo photo: Cyril Ducros

L’événement Expo photo: Cyril Ducros Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan