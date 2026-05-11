Concert Les plus beaux chants slaves Eglise Saint Loup Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Les plus beaux chants slaves

Eglise Saint Loup 20 Rue de l’Église Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 20:30:00

Date(s) :

2026-07-28

L’association l’Or Bleu présente Les Plus beaux chants slaves. À l’église St-Loup de Honoré-les-Bains le mardi 28 juillet à 17h. Avec Valery Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur, issu du Conservatoire National Supérieur d’Odessa, revient pour nous enchanter par sa belle voix de basse. Au programme Les Bateliers de la Volga, Plaine ma plaine, Les Yeux noirs ou encore Kalinka. Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, présentés par Tatiana Zolotoukhina.

Vente billetterie sur place 1h avant le concert. Réservation au 06.28.05.32.75 Tarif plein 15€ Tarif réduit: 12€ Gratuit pour les enfants de 12 ans .

Eglise Saint Loup 20 Rue de l’Église Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 05 32 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les plus beaux chants slaves

L’événement Concert Les plus beaux chants slaves Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Rives du Morvan