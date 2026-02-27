Salon du Livre Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
Salon du Livre Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Salon du Livre
Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le Salon du Livre de Saint-Honoré-les-Bains poursuit son aventure !
Bien plus qu’un simple événement littéraire, c’est une célébration de la culture, un hommage aux mots et aux histoires qui nous transportent.
Les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des auteurs talentueux, de découvrir des œuvres variées. Un soixantaine d’auteurs présents, une dizaine de maisons d’édition, plusieurs librairies…
De 10h à 18h. Entrée libre et gratuite. Buvette. Infos au 06 83 44 98 31.
Avec le soutien de la CCBLM. .
Salle Sidney Bechet Avenue du Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10
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English : Salon du Livre
L’événement Salon du Livre Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Rives du Morvan
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