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24e Salon chasse, pêche et nature en Bourgogne Terrain hippique Saint-Honoré-les-Bains

24e Salon chasse, pêche et nature en Bourgogne Terrain hippique Saint-Honoré-les-Bains samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Terrain hippique

Adresse : Avenue du Docteur Segard

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Honoré-les-Bains

24e Salon chasse, pêche et nature en Bourgogne

Terrain hippique Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

24e Salon chasse, pêche et nature en Bourgogne.
Journée, terrain hippique, parc thermal.
Samedi de 10h à minuit, Dimanche de 9h30 à 19h.
Evènement réunissant passionnés, familles, enfants et curieux autour des activités de plein air et de la ruralité. Informations au 06 08 31 53 71 06 76 21 95 25   .

Terrain hippique Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 31 53 71  adlc58@wanadoo.fr

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English : 24e Salon chasse, pêche et nature en Bourgogne

L’événement 24e Salon chasse, pêche et nature en Bourgogne Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par Nièvre Attractive

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