Concert Fenimore Jardin Diogène Saint-Honoré-les-Bains
Concert Fenimore Jardin Diogène Saint-Honoré-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Concert Fenimore
Jardin Diogène 16 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 21:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Avec William Rollin guitare, banjo et chant, Philippe Rollin guitare et chant, Fabrice Julien guitare et chant, venez profiter de la musique dans le style Bluegrass et Folk US. .
Jardin Diogène 16 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31
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English : Concert Fenimore
L’événement Concert Fenimore Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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