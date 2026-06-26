Concert Fenimore Jardin Diogène Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Concert Fenimore

Jardin Diogène 16 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Avec William Rollin guitare, banjo et chant, Philippe Rollin guitare et chant, Fabrice Julien guitare et chant, venez profiter de la musique dans le style Bluegrass et Folk US. .

Jardin Diogène 16 rue Henri Renaud Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 44 98 31

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English : Concert Fenimore

L’événement Concert Fenimore Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan