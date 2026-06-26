cercles des Langues Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
cercles des Langues Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains mardi 28 juillet 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
cercles des Langues
Pôle Culturel 35 avenue du général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Pour pratiquer le français dans une ambiance conviviale, rencontrer des personnes d’horizons différents et les aider à pratiquer la langue. .
Pôle Culturel 35 avenue du général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
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English : cercles des Langues
L’événement cercles des Langues Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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