Atelier Peindre à l’Aquarelle Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Saint-Honoré-les-Bains

Atelier Peindre à l’Aquarelle

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Atelier ouvert à tous, débutants et initiés. Animé par Anne-Marie Chevalier, peintre amateur. N’hésitez pas à apporter votre matériel .

Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Atelier Peindre à l’Aquarelle

L’événement Atelier Peindre à l’Aquarelle Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan