Atelier Peindre à l’Aquarelle Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains
mercredi 29 juillet 2026 · Pôle Culturel · Saint-Honoré-les-Bains
Informations pratiques
Saint-Honoré-les-Bains
Atelier Peindre à l’Aquarelle
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Atelier ouvert à tous, débutants et initiés. Animé par Anne-Marie Chevalier, peintre amateur. N’hésitez pas à apporter votre matériel .
Pôle Culturel 35 avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 87 34 mediatheque@sainthonorelesbains.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Peindre à l’Aquarelle
L’événement Atelier Peindre à l’Aquarelle Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre)
- Spectacle de danse Musique du Monde Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains 1 juillet 2026
- Expo photo: Cyril Ducros médiathèque Saint-Honoré-les-Bains 2 juillet 2026
- Salon du Livre Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains 5 juillet 2026
- Conférence L’Italie autrement Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains 8 juillet 2026
- Visite guidée Balade nature à Saint-Seine Office de Tourisme Saint-Honoré-les-Bains 20 juillet 2026