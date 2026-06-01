Spectacle de danse Musique du Monde Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Spectacle de danse Musique du Monde

Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24 21:00:00

Date(s) :

2026-06-24

L’association Multisports de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à assister au spectacle de danse donné par les enfants sur le thème Musique du Monde . Un voyage à travers les rythmes, les cultures et les émotions du monde. Entrée libre, verre de l’amitié offert à la fin de la représentation. Contact 07 87 01 68 63. .

Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 01 68 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de danse Musique du Monde

L’événement Spectacle de danse Musique du Monde Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Rives du Morvan