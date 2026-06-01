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Spectacle de danse Musique du Monde Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Spectacle de danse Musique du Monde Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Salle Sidney Bechet

Adresse : Avenue Docteur Ségard

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Spectacle de danse Musique du Monde

Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24 21:00:00

Date(s) :
2026-06-24

L’association Multisports de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à assister au spectacle de danse donné par les enfants sur le thème Musique du Monde . Un voyage à travers les rythmes, les cultures et les émotions du monde. Entrée libre, verre de l’amitié offert à la fin de la représentation. Contact 07 87 01 68 63.   .

Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 01 68 63 

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English : Spectacle de danse Musique du Monde

L’événement Spectacle de danse Musique du Monde Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Rives du Morvan

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