Spectacle de danse Musique du Monde Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains
Spectacle de danse Musique du Monde Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains mercredi 24 juin 2026.
Saint-Honoré-les-Bains
Spectacle de danse Musique du Monde
Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24 21:00:00
Date(s) :
2026-06-24
L’association Multisports de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à assister au spectacle de danse donné par les enfants sur le thème Musique du Monde . Un voyage à travers les rythmes, les cultures et les émotions du monde. Entrée libre, verre de l’amitié offert à la fin de la représentation. Contact 07 87 01 68 63. .
Salle Sidney Bechet Avenue Docteur Ségard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 01 68 63
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English : Spectacle de danse Musique du Monde
L’événement Spectacle de danse Musique du Monde Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Rives du Morvan
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