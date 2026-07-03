Exposition Ombres et reflets Galerie La Reserve Arles

Informations pratiques

Arles

Exposition Ombres et reflets

Du 10/08 au 23/08/2026 tous les jours de 10h30 à 23h. Galerie La Reserve 14 rue Georges Blanc Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:30:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Exposition photos Ombres et reflets dans le cadre du festival OFF de la photo.

L’architecture moderne fascine certains regards. La ville devient une toile de lumière où les ombres qui s’étirent sur le béton, le verre ou le métal, composent un subtil dialogue entre matière, lumière et espace. Ombres portées, reflets et jeux de lumière redessinent les façades et brouillent parfois les frontières entre réel et illusion. .

Galerie La Reserve 14 rue Georges Blanc Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 58 72 09 delphinemialhegacon@gmail.com

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English :

Shadows and Reflections photo exhibition as part of the OFF Photography Festival.

L’événement Exposition Ombres et reflets Arles a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme d’Arles