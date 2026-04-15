EXPOSITION ORAGES : ENTRE BEAUTÉ ET PUISSANCE PAR SERGE ZAKA Du 11 mai au 28 juin 2026, Maison écocitoyenne, Bordeaux

EXPOSITION ORAGES : ENTRE BEAUTÉ ET PUISSANCE PAR SERGE ZAKA

Du 11 mai au 28 juin 2026 11 mai – 28 juin Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T00:00:00+02:00 – 2026-05-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00

…recherche de ces instants où le ciel s’embrase.

Entre science, art et aventure, la chasse à l’orage se situe à la croisée de disciplines fascinantes.

Chaque chasse devient une rencontre entre l’atmosphère et les paysages : vignobles, plaines agricoles, montagnes…

Agroclimatologue de formation, Serge Zaka mêle son expertise (l’agriculture face au climat) à son regard de photographe, en mettant en valeur à la fois

les orages et les plus beaux terroirs français.

Élu meilleur photographe d’événements météorologiques du monde en 2021 grâce à une photographie prise à Cannes, à découvrir dans l’exposition.

Serge Zaka, agronome et docteur en agroclimatologie, est un expert reconnu de l’impact du changement climatique sur l’agriculture. Fondateur d’AgroClimat2050, il se consacre à l’analyse scientifique des grandes cultures, du maraîchage, de l’arboriculture, de la viticulture et de l’élevage.

Son mot d’ordre : anticiper.

Connu du grand public pour son engagement dans la vulgarisation scientifique et la déconstruction des arguments climatosceptiques, il est également chasseur d’orages, lauréat du prix de la plus belle photo du monde en 2021, et intervenant dans de nombreux documentaires.

L’exposition s’adresse à tous les curieux, des passionnés de météorologie aux amateurs de photographie, en passant par les familles.

En accès libre sur les facades de la Maison Écocitoyenne.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Maison Eccitoyenne accueille une exposition dédiée aux phénomènes météorologiques extrêmes. Passionné d’orages depuis l’enfance, Serge Zaka parcourt les territoires à la recherche de …

Crédits Serge Zaka