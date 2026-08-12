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Exposition Ouvrons-nous aux arts à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande

Exposition Ouvrons-nous aux arts à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Albert Camus
Adresse
23 Rue de la République
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Exposition Ouvrons-nous aux arts à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-07

La médiathèque Albert Camus accueille l’exposition Ouvrons-nous aux arts du 7 au 17 octobre, présentant les créations des participants des ateliers thérapeutiques de l’Hôpital de jour J-L Geoffroy.   .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95  mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Exposition Ouvrons-nous aux arts à la Médiathèque

L’événement Exposition Ouvrons-nous aux arts à la Médiathèque Marmande a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Garonne

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