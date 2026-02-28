Exposition : Paix, pain, Liberté, Anciens abbatoirs, Dives-sur-Mer
vendredi 18 septembre 2026 · Anciens abbatoirs · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Exposition : Paix, pain, Liberté 18 – 20 septembre Anciens abbatoirs Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion du 90e anniversaire du Front populaire, la Ville de Dives-sur-Mer propose « Paix, Pain, Liberté », une manifestation culturelle et mémorielle qui invite à redécouvrir l’esprit de 1936 à travers l’histoire, les arts et le patrimoine.
Exposition, conférences et concert offriront des regards croisés sur cette période fondatrice qui a profondément transformé la société française.
En investissant un site désaffecté, « Paix, Pain, Liberté » fait dialoguer patrimoine, mémoire et création contemporaine. L’événement invite le public à porter un regard renouvelé sur les héritages du passé.
Cette proposition s’inscrit pleinement dans l’esprit des Journées Européennes du Patrimoine : faire du patrimoine un espace vivant de transmission, de réflexion et de rencontre entre les générations.
Anciens abbatoirs Avenue François Mitterrand, 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie
À l’occasion du 90e anniversaire du Front populaire, la Ville de Dives-sur-Mer propose « Paix, Pain, Liberté », une manifestation culturelle et mémorielle qui invite à redécouvrir l’esprit de 1936 à …
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