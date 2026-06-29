Exposition par le collectif Sculpteurs Bretagne Batz-sur-Mer samedi 19 septembre 2026.

Batz-sur-Mer

Exposition par le collectif Sculpteurs Bretagne

Salle des fêtes Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01

Exposition par le collectif Sculpteurs Bretagne

Du 19 septembre au 1er octobre

A la Salle des Fêtes .

Salle des fêtes Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Exposition par le collectif Sculpteurs Bretagne Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44