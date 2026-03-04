Exposition « Par le Pouvoir du Manga », Médiathéque de Rambervillers, Rambervillers

Exposition « Par le Pouvoir du Manga » 11 mars – 13 juin Médiathéque de Rambervillers Vosges

Les fans de Manga ou simple curieux pourront venir découvrir l’exposition « Par le Pouvoir du Manga » du 11 mars 2026 au 13 juin 2026 à la Médiathèque de Rambervillers.

Cette exposition est ouverte au public à partir de 11 ans pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathéque de Rambervillers Place Emile Drouël, 887000 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@rambervillers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 29 65 43 70 »}]

Médiathèque de Rambervillers