Informations pratiques

Exposition « Paraître : parure, costume, ornement » à la Maison des Métiers d’Art et du Design 19 et 20 septembre Maison des Métiers d’Art et du Design Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez une exposition collective consacrée au costume de scène et au design textile, mettant à l’honneur le savoir-faire d’artisanes et de designers d’exception. Entre créations, parures et ornements, sur scène ou dans le quotidien, cette exposition explore la manière dont le vêtement révèle une personnalité, raconte une histoire et sublime le corps.

Maison des Métiers d’Art et du Design 23 cours anatole france, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Installée dans l’ancien cinéma Le Colisée, la Maison des Métiers d’Art et du Design propose des espaces de travail à des artisans d’art et designers et accueille des étudiants bénéficiant du statut d’étudiant-entrepreneur (dispositif Pépite). Un programme de rencontres et de formations à destination des professionnels des métiers d’art et du design ainsi que des cycles d’animations et d’expositions pour tous les publics sont mis en place à la Maison des Métiers d’Art et du Design de Moulins et à l’Atelier de Bomplein à Couzon pour ouvrir à tous la découverte et la pratique des métiers d’art et du design.

Découvrez une exposition collective consacrée au costume de scène et au design textile, mettant à l’honneur le savoir-faire d’artisanes et de designers d’exception. Entre créations, parures et sur ou…

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