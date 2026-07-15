Informations pratiques

Moulins

Jeux gonflables place d’Allier

Place d’Allier Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-09-12

Jeux gonflables pour les 3-13 ans.

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Place d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr

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English :

Inflatable games for children ages 3–13.

L’événement Jeux gonflables place d’Allier Moulins a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région