Exposition participative : voyages, voyage… Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
Exposition participative : voyages, voyage… Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris mardi 7 avril 2026.
En avril 2026, la bibliothèque
propose sa quatrième édition d’ exposition participative
des artistes, des amateurs, des classes ont déposé leurs œuvres, venez les découvrir librement
dates d’exposition : du 7 avril au 6 mai 2026
Un vernissage ouvert au public aura lieu le mercredi 8 avril à partir de 18h30
Carte blanche sur le thème des voyages ou du voyage : dessins, textes, destinations proches ou lointaines, imaginaires ou réelles, géographiques ou intérieures….
Du mardi 07 avril 2026 au mardi 05 mai 2026 :
gratuit
Entrée libre aux horaires d’ouverture du mardi au samedi.
Vernissage le mercredi 8 octobre à 18h30
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill
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