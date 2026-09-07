Exposition : patrimoine de la photographie à Bérat, Médiathèque, Cassagnabère-Tournas

Informations pratiques

Exposition : patrimoine de la photographie à Bérat 19 et 20 septembre Médiathèque Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite, accès PMR, salle climatisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine de la photographie : réalité ou illusion ?

Cette exposition invite à découvrir l’histoire de la photographie et à interroger notre rapport aux images.

Appareils photographiques, plaques de verre et produits chimiques utilisés dans les anciens procédés seront présentés au public. Des diaporamas permettront également de redécouvrir Bérat à travers des photographies anciennes et d’observer l’évolution de plusieurs quartiers parisiens grâce à des images extraites de « Paris avant Haussmann ».

La visite abordera enfin les différents mouvements artistiques qui ont marqué l’histoire de la photographie autour d’une question centrale : la photographie représente-t-elle la réalité ou n’est-elle qu’une illusion ?

Médiathèque 110 place de l’église, 31 Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie 0534478717 https://mediathequeberat.fr salle climatisée, rez de chaussée, parking, parking PMR,

Patrimoine de la photographie: réalité ou illusion ?