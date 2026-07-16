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Exposition : patrimoine rural du Perche, Hôtel de l’orangerie, Alençon

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de l'orangerie · Alençon

Exposition : patrimoine rural du Perche, Hôtel de l’orangerie, Alençon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de l'orangerie
Adresse
23 rue du bercail, 61000 Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Exposition : patrimoine rural du Perche 18 – 20 septembre Hôtel de l’orangerie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Manon Biget Photographe présentera son travail au travers d’une série de clichés ayant pour thème  » Patrimoine Rural du Perche « 

Hôtel de l’orangerie 23 rue du bercail, 61000 Alençon Alençon 61000 basilique Orne Normandie 06 23 40 09 68 Hôtel particulier en centre-ville inscrit MH d’époque XVIIᵉ siècle.
Exposition mobilier objets d’art XVIIIᵉ siècle.
Manon Biget Photographe présentera son travail au travers d’une série de clichés ayant pour thème  » Patrimoine Rural du Perche  »

©m.b_photos

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