Exposition : patrimoine rural du Perche, Hôtel de l’orangerie, Alençon
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de l'orangerie · Alençon
Informations pratiques
Exposition : patrimoine rural du Perche 18 – 20 septembre Hôtel de l’orangerie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Manon Biget Photographe présentera son travail au travers d’une série de clichés ayant pour thème » Patrimoine Rural du Perche «
Hôtel de l’orangerie 23 rue du bercail, 61000 Alençon Alençon 61000 basilique Orne Normandie 06 23 40 09 68 Hôtel particulier en centre-ville inscrit MH d’époque XVIIᵉ siècle.
Exposition mobilier objets d’art XVIIIᵉ siècle.
Manon Biget Photographe présentera son travail au travers d’une série de clichés ayant pour thème » Patrimoine Rural du Perche »
©m.b_photos
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