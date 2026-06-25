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Exposition Pauline de Simiane La Garde-Adhémar

Exposition Pauline de Simiane La Garde-Adhémar mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
Rue Pauline de Simiane
Ville
26700 La Garde-Adhémar
Département
Drôme
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

La Garde-Adhémar

Exposition Pauline de Simiane

Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Pauline a joué un rôle crucial dans la préservation et la publication des correspondances de sa grand-mère.
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Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 09  mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr

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English :

Pauline played a crucial role in preserving and publishing her grandmother’s correspondence.

L’événement Exposition Pauline de Simiane La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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