Exposition Pauline de Simiane La Garde-Adhémar mercredi 1 juillet 2026.

La Garde-Adhémar

Exposition Pauline de Simiane

Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Pauline a joué un rôle crucial dans la préservation et la publication des correspondances de sa grand-mère.

.

Rue Pauline de Simiane La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 09 mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pauline played a crucial role in preserving and publishing her grandmother’s correspondence.

L’événement Exposition Pauline de Simiane La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence