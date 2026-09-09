Exposition « Pauline Deltour, une apparente simplicité », Musée des arts décoratifs et du design, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition « Pauline Deltour, une apparente simplicité » 18 – 20 septembre Musée des arts décoratifs et du design Gironde

Gratuit. Entrée libre. Dernier accès 20h30 le vendredi 18 septembre, 17h30 le samedi 19 et le dimanche 20 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Étoile filante du design, Pauline Deltour a dessiné et édité, en seulement 10 ans, pas moins de 180 objets. L’exposition propose de revenir sur sa méthode de travail, ses influences et ses objets, du bonbon au vélo, fruits de ses collaborations.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

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Musée des arts décoratifs et du design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556101400 https://madd-bordeaux.fr Siège depuis 1950 du musée des arts décoratifs et du design, l’hôtel de Lalande fut construit en 1779, vraisemblablement par l’architecte bordelais Etienne Laclotte (1728-1812), pour le conseiller Pierre de Raymond de Lalande. L’hôtel fut loué à différents administrations au XIXe siècle, et notamment à la police municipale qui fit édifier en 1885 à l’emplacement des anciens jardins, par l’architecte municipal Marius Faget, une prison pour hommes et femmes. L’hôtel, couvert d’ardoises, est bâti entre cour et jardin. Exception notable, il possède deux cours distinctes, quoique de dimensions réduites, pour les écuries et les offices. Quoique abîmé par ses occupants successifs, l’hôtel comporte un décor d’architecture homogène dans le goût à la grecque, représentatif de goût à l’époque de sa construction.

Étoile filante du design, Pauline Deltour a dessiné et édité, en seulement 10 ans, pas moins de 180 objets. L’exposition propose de revenir sur sa méthode de travail, ses influences et ses objets, du…

Pauline Deltour, table basse Bloc, 2020 – Edition Established & Sons

©Bastien Lattanzio