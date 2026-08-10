Informations pratiques

Mulhouse

Exposition Paysages Intérieurs

19b Grand Rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

L’exposition Paysages Intérieurs présente une collection de sculptures en céramique et de dessins réalisés par l’artiste plasticienne Valérie Schott. À travers ses créations anthropomorphes et organiques, l’artiste dévoile un univers marqué au féminin. Vous pourrez découvrir son cheminement artistique, ses inspirations où l’image de l’enveloppe corporelle et de son double semblent être récurrents dans son travail.

Le parcours créatif de l’artiste explore la puissance des liens, transformant l’argile en œuvres uniques empreintes de sens et d’émotions. Le dessin est pour elle un moment privilégié, mêlant techniques mixtes sur papier, recherche de formes et voyage onirique. C’est une vision organique et prolifique que nous propose l’artiste. Le spectateur pourra apprécier la subtilité et la complexité des formes entremêlées où la matière devient langage du sensible.

La terre, l’argile me permet de façonner mon imaginaire en fonction de mes propres questionnements, des émotions du moment. Elle m’offre des possibilités infinies, en m’apportant une source inépuisable de découvertes et d’interprétations. Elle me permet surtout d’être libre. Valérie Schott 0 .

19b Grand Rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 46 91 67 77 valerie_schott@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Paysages Intérieurs Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace