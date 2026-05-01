Exposition Paysages mémoires Saint-Dégan Brech

Brech

Exposition Paysages mémoires

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-05-18

Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois

Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !

Dans la société paysanne d’avant 1950, les habitant·es avaient conscience de leur dépendance à un territoire nourricier. Les tableaux de Lucien Pouëdras témoignent de ces liens étroits. Après-guerre, la transformation du système agricole traditionnel a bouleversé bien plus que les paysages. Se souvenir de ces paysages, comprendre leur mutation, c’est nous interroger sur nos manières de regarder et d’éprouver nos paysages.

Cette exposition mêle panneaux et une trentaine de tableaux de Lucien Pouëdras.

L’œuvre de Lucien Pouëdras apporte un témoignage haut en couleurs et riche de détails de la vie quotidienne dans le système agricole traditionnel. .

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

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English : Exposition Paysages mémoires

L’événement Exposition Paysages mémoires Brech a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon