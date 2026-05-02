Au fil du bocage, une histoire contée Ti gwenn Brech

Brech

Au fil du bocage, une histoire contée

Ti gwenn Centre culturel Maison blanche Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Dans le cadre de Pièces de Paysage 50 animations, 5 pièces (Auray, Rennes, Hédé-Bazouges, Lamballe-Armor, Crozon), 2 mois

Les paysages de Bretagne en paroles et en actes !

Entre conte et récits de vie, rêve et réalité, au fil du bocage brode l’histoire d’un village dont le territoire a été bouleversé par le remembrement et le basculement du monde paysan traditionnel vers celui de l’agriculture moderne. Venez écouter l’histoire contée de Michel Corrignan !

Sans inscription

À partir de 14 ans .

Ti gwenn Centre culturel Maison blanche Brech 56400 Morbihan Bretagne

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English : Au fil du bocage, une histoire contée

L’événement Au fil du bocage, une histoire contée Brech a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon