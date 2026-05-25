Exposition Au rythme du vivant Rue Georges Cadoudal Brech

Brech

Exposition Au rythme du vivant

Rue Georges Cadoudal Jardin de l’église Saint-André Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-01

Cet été, découvrez l’exposition Au rythme du vivant de Tom Le Moing dans le jardin de l’église St-André.

Originaire de Brec’h, Tom Le Moing débute la photographie il y a 15 ans. La pratique du surf était son sujet de prédilection initial. Il y a six ans, son regard se porte sur la biodiversité de nos campagnes. Il regarde un documentaire sur le photographe Vincent Munier et est fasciné par la douceur de ses images et sa manière d’immortaliser la nature.

Touché par son approche respectueuse, Tom Le Moing découvre la pratique de l’affût qui lui permet une immersion totale au sein du vivant. Au rythme des saisons, ses sens sont en éveil, il essaye de se faire le plus petit possible afin de ne pas déranger la faune sauvage. Pour l’exposition Au rythme du vivant , il propose une sélection d’images capturées lors d’affût, de promenades le long des chemins et cours d’eau alentours. .

Rue Georges Cadoudal Jardin de l’église Saint-André Brech 56400 Morbihan Bretagne

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L’événement Exposition Au rythme du vivant Brech a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon