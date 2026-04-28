Brech

Brec’h Ma Muse

Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-24

Le festival Brec’h Ma Muse revient pour une 11e édition !

Brec’h Ma Muse c’est quatre jours de rire, de musique et plein d’animations pour se retrouver dans le bourg !

Infos à venir. .

Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brec’h Ma Muse

L’événement Brec’h Ma Muse Brech a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon