Brec’h Ma Muse Brech
Brec’h Ma Muse Brech mercredi 24 juin 2026.
Brech
Brec’h Ma Muse
Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-24
Le festival Brec’h Ma Muse revient pour une 11e édition !
Brec’h Ma Muse c’est quatre jours de rire, de musique et plein d’animations pour se retrouver dans le bourg !
Infos à venir. .
Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90
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English : Brec’h Ma Muse
L’événement Brec’h Ma Muse Brech a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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