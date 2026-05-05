Visite libre des chaumières, ecomusée du Pays d’Auray, Brech
Visite libre des chaumières, ecomusée du Pays d’Auray, Brech dimanche 28 juin 2026.
Visite libre des chaumières Dimanche 28 juin, 14h00 ecomusée du Pays d’Auray Morbihan
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
ecomusée du Pays d’Auray rue park Segal Brech 56400 Morbihan Bretagne
Pour la 25ème édition, l’écomusée vous ouvre ses portes gratuitement pour une journée du patrimoine de pays et des moulins. Visite libre des expositions. écomusée exposition
Ecomusée Pays Auray
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