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Visite libre des chaumières, ecomusée du Pays d’Auray, Brech

Visite libre des chaumières, ecomusée du Pays d’Auray, Brech

Visite libre des chaumières, ecomusée du Pays d’Auray, Brech dimanche 28 juin 2026.

Lieu : ecomusée du Pays d'Auray

Adresse : rue park Segal

Ville : 56400 Brech

Département : Morbihan

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Visite libre des chaumières Dimanche 28 juin, 14h00 ecomusée du Pays d’Auray Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

ecomusée du Pays d’Auray rue park Segal Brech 56400 Morbihan Bretagne
Pour la 25ème édition, l’écomusée vous ouvre ses portes gratuitement pour une journée du patrimoine de pays et des moulins. Visite libre des expositions. écomusée exposition

Ecomusée Pays Auray

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