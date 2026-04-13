Brech

Secrets d’une ruche

Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-16

Visite guidée proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près

Un moment pour plonger dans le monde fascinant des abeilles comprendre comment elles vivent, s’organisent et communiquent… et pourquoi leur rôle est essentiel. À travers des ateliers simples et ludiques, vous découvrirez aussi le matériel de l’apiculteur et les gestes qui permettent de prendre soin d’une ruche.

Réservation par téléphone .

Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 95 82 00

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English : Secrets d’une ruche

L’événement Secrets d’une ruche Brech a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon