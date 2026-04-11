Brech

La vie secrète des abeilles

Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-16 2026-08-05

Visite guidée proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près

Découvrez l’organisation étonnante d’une colonie en observant l’intérieur d’une ruche ouverte en toute sécurité. Un moment privilégié pour comprendre comment les abeilles vivent, coopèrent et assurent la vie de la colonie. .

Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 95 82 00

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English : La vie secrète des abeilles

L’événement La vie secrète des abeilles Brech a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon