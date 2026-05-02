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Balade contée au bord du Loch Brech

Balade contée au bord du Loch Brech mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Chapelle Saint-Jacques

Ville : 56400 Brech

Département : Morbihan

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Brech

Balade contée au bord du Loch

Chapelle Saint-Jacques Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Partez pour une balade contée entre rives, landes et sentiers boisés, à la découverte des paysages de la vallée du Loc’h. Laissez-vous emporter par des histoires d’arbres, les murmures de l’eau et d’autres secrets. A partir de 8 ans.
Sous réservation

Rendez-vous à la Chapelle Saint Jacques à BREC’H   .

Chapelle Saint-Jacques Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 90 

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English : Balade contée au bord du Loch

L’événement Balade contée au bord du Loch Brech a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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