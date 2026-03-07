Balade contée au bord du Loch Brech

Balade contée au bord du Loch

Chapelle Saint-Jacques Brech

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

2026-06-03 2026-06-17

Partez pour une balade contée entre rives, landes et sentiers boisés, à la découverte des paysages de la vallée du Loc’h. Laissez-vous emporter par des histoires d’arbres, les murmures de l’eau et d’autres secrets. A partir de 8 ans.

Sous réservation

Rendez-vous à la Chapelle Saint Jacques à BREC’H .

Chapelle Saint-Jacques Brech 56400 Morbihan Bretagne

