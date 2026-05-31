Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du pain Brech

Fête du pain Brech mercredi 5 août 2026.

Adresse : Ecomusée du Pays d'Auray

Ville : 56400 Brech

Département : Morbihan

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif :

Brech

Fête du pain

Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Démonstration de fabrication du pain au levain (et d’autres spécialités bretonnes) et cuisson dans le four à bois traditionnel du pays d’Auray.
Valorisation du savoir-faire local.
Dégustation, vente.
Restauration crêpes-galettes.   .

Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du pain Brech a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Brech (Morbihan)