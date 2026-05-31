Fête du pain Brech
Fête du pain Brech mercredi 5 août 2026.
Brech
Fête du pain
Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Démonstration de fabrication du pain au levain (et d’autres spécialités bretonnes) et cuisson dans le four à bois traditionnel du pays d’Auray.
Valorisation du savoir-faire local.
Dégustation, vente.
Restauration crêpes-galettes. .
Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
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English :
L’événement Fête du pain Brech a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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