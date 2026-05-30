Ça moutonne, ramène ta pomme! Rue Park Segal Brech

Brech

Ça moutonne, ramène ta pomme!

Rue Park Segal L’Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Journée festive autour de la valorisation de la laine, et la production de pomme.

Afin de faire découvrir les multiples valorisations de la laine, l’écomusée organise, un marché de la laine et des créateurs. Une douzaine d’exposants éleveurs et/ou artisans seront présents laine mohair, feutre, tissage, couverture, matelas… avec des animations autour de la laine. Cette journée c’est aussi l’occasion de mettre en lumière les anciennes variétés de pomme du verger conservatoire et les savoir-faire associés avec notamment un pressage traditionnel avec le cheval de trait au manège, des balades accompagnées au verger…

Restauration sur place de galettes et de crêpes.

Organisée par l’Écomusée du Pays d’Auray, en partenariat avec la Société d’Horticulture du Pays d’Auray (SHPA), la commune de Brec’h et la communauté de communes AQTA.

Informations auprès de l’Écomusée du Pays d’Auray, par téléphone et par mail. .

Rue Park Segal L’Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

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English :

L’événement Ça moutonne, ramène ta pomme! Brech a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon