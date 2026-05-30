Ça moutonne, ramène ta pomme! Rue Park Segal Brech
Ça moutonne, ramène ta pomme! Rue Park Segal Brech dimanche 4 octobre 2026.
Brech
Ça moutonne, ramène ta pomme!
Rue Park Segal L’Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Journée festive autour de la valorisation de la laine, et la production de pomme.
Afin de faire découvrir les multiples valorisations de la laine, l’écomusée organise, un marché de la laine et des créateurs. Une douzaine d’exposants éleveurs et/ou artisans seront présents laine mohair, feutre, tissage, couverture, matelas… avec des animations autour de la laine. Cette journée c’est aussi l’occasion de mettre en lumière les anciennes variétés de pomme du verger conservatoire et les savoir-faire associés avec notamment un pressage traditionnel avec le cheval de trait au manège, des balades accompagnées au verger…
Restauration sur place de galettes et de crêpes.
Organisée par l’Écomusée du Pays d’Auray, en partenariat avec la Société d’Horticulture du Pays d’Auray (SHPA), la commune de Brec’h et la communauté de communes AQTA.
Informations auprès de l’Écomusée du Pays d’Auray, par téléphone et par mail. .
Rue Park Segal L’Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ça moutonne, ramène ta pomme! Brech a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Brech (Morbihan)
- Balade contée au bord du Loch Brech 17 juin 2026
- Brec’h Ma Muse Brech 24 juin 2026
- Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Saint-Dégan Brech 28 juin 2026
- Secrets d’une ruche Brech 28 juin 2026
- La vie secrète des abeilles Brech 28 juin 2026