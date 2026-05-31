Fête des abeilles et du pain Rue Park Segal Brech mercredi 19 août 2026.

Brech

Fête des abeilles et du pain

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Journée festive avec l’association Brechoise de sauvegarde de l’abeille et des autres pollinisateurs.

Parcours découverte des abeilles, visites accompagnées, atelier extraction de miel, balades en calèche et à poney, découverte des animaux de la ferme, démonstration dentelle aux fuseaux.

Visites guidées.

Restauration crêpes-galettes.

Autour des Abeilles

– 10 stands thématiques

– Ouverture de ruches

– Extraction de miel et dégustation

– Conférence, animations pour enfants

Autour des animaux

– Balade à poney

– Parcours découverte des animaux

– Médiation autour du cheval de trait

Et bien plus encore

– Cuisson du pain dans le four du village

– Atelier de dentelle aux fuseaux

– Galette au feu de bois

– Contes au coin du feu

– Visites guidées des chaumières .

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

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English :

L’événement Fête des abeilles et du pain Brech a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon