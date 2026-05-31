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Fête des abeilles et du pain Rue Park Segal Brech

Fête des abeilles et du pain Rue Park Segal Brech mercredi 19 août 2026.

Lieu : Rue Park Segal

Adresse : Ecomusée de St dégan

Ville : 56400 Brech

Département : Morbihan

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Brech

Fête des abeilles et du pain

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Journée festive avec l’association Brechoise de sauvegarde de l’abeille et des autres pollinisateurs.
Parcours découverte des abeilles, visites accompagnées, atelier extraction de miel, balades en calèche et à poney, découverte des animaux de la ferme, démonstration dentelle aux fuseaux.
Visites guidées.
Restauration crêpes-galettes.
Autour des Abeilles
– 10 stands thématiques
– Ouverture de ruches
– Extraction de miel et dégustation
– Conférence, animations pour enfants

Autour des animaux
– Balade à poney
– Parcours découverte des animaux
– Médiation autour du cheval de trait

Et bien plus encore
– Cuisson du pain dans le four du village
– Atelier de dentelle aux fuseaux
– Galette au feu de bois
– Contes au coin du feu
– Visites guidées des chaumières   .

Rue Park Segal Ecomusée de St dégan Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00 

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English :

L’événement Fête des abeilles et du pain Brech a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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