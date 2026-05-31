Brech

Atelier Famill’Archi Minecraft !

Centre culturel Maison Blanche Ti-Gwenn Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le temps d’un après-midi, intégrez l’agence d’architecture du Pays d’Art et d’Histoire d’Auray Quiberon Terre Atlantique.

En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations architecturales.

De 7 à 97 ans.

Sur réservation par téléphone .

Centre culturel Maison Blanche Ti-Gwenn Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Atelier Famill’Archi Minecraft ! Brech a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon