UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brech

Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Saint-Dégan Brech

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Dégan · Brech

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Saint-Dégan
Adresse
Ecomusée du Pays d'Auray
Ville
56400 Brech
Département
Morbihan
Tarif

Brech

Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-30

Jean Annézo, ornithologue passionné, propose des sorties nature à la découverte des oiseaux au départ de l’écomusée du pays d’Auray, pour les initiés ou les néophytes.

Un verger conservatoire, des prairies verdoyantes, un plan d’eau et son barrage, le moulin d’Estaing, une vallée boisée.

Infos pratiques
Jumelles conseillées
Rendez-vous sur le parking de l’Ecomusée   .

Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Brech a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Brech (Morbihan)