Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Saint-Dégan Brech
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Dégan · Brech
Informations pratiques
Brech
Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan
Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-30
Jean Annézo, ornithologue passionné, propose des sorties nature à la découverte des oiseaux au départ de l’écomusée du pays d’Auray, pour les initiés ou les néophytes.
Un verger conservatoire, des prairies verdoyantes, un plan d’eau et son barrage, le moulin d’Estaing, une vallée boisée.
Infos pratiques
Jumelles conseillées
Rendez-vous sur le parking de l’Ecomusée .
Saint-Dégan Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00
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English :
L’événement Balade ornithologique Les randoiseaux de Saint-Dégan Brech a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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