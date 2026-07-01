AGENDA · Brech
Partir en livre ! Brech
vendredi 17 juillet 2026 · Brech
Informations pratiques
Brech
Partir en livre !
Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-19
12e édition de Partir en Livres !
Prenez part à un collage géant sur le thème Nos petits et grands héros . Tout le matériel est mis à disposition sur place collage, autocollant, ciseaux… .
Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 50
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English :
L’événement Partir en livre ! Brech a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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