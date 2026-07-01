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AGENDA · Brech

Partir en livre ! Brech

vendredi 17 juillet 2026 · Brech

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Ville
56400 Brech
Département
Morbihan
Tarif

Brech

Partir en livre !

Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-19

12e édition de Partir en Livres !

Prenez part à un collage géant sur le thème Nos petits et grands héros . Tout le matériel est mis à disposition sur place collage, autocollant, ciseaux…   .

Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 79 50 

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English :

L’événement Partir en livre ! Brech a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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