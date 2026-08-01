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AGENDA · Beaune

Exposition peinture Chapelle Saint-Etienne Beaune

jeudi 6 août 2026 · Chapelle Saint-Etienne · Beaune

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Chapelle Saint-Etienne
Adresse
6 Place Félix Ziem
Ville
21200 Beaune
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Beaune

Exposition peinture

Chapelle Saint-Etienne 6 Place Félix Ziem Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Exposition du 6 au 12 août 2026 à la Chapelle Saint-Etienne à Beaune. Venez découvrir les peintures et techniques mixtes de Martine Millon, Guy Nouchy, Brigitte Prost, et Caroline Varlot, et laissez vous surprendre par les collages carton de Laurent Lecuelle
Une exposition à ne pas manquer, présentant cinq univers artistiques différents.   .

Chapelle Saint-Etienne 6 Place Félix Ziem Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 62 36 20  brigittelartdelatoile@gmail.com

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English : Exposition peinture

L’événement Exposition peinture Beaune a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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