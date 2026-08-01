Exposition peinture Chapelle Saint-Etienne Beaune

Informations pratiques

Beaune

Exposition peinture

Chapelle Saint-Etienne 6 Place Félix Ziem Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Exposition du 6 au 12 août 2026 à la Chapelle Saint-Etienne à Beaune. Venez découvrir les peintures et techniques mixtes de Martine Millon, Guy Nouchy, Brigitte Prost, et Caroline Varlot, et laissez vous surprendre par les collages carton de Laurent Lecuelle

Une exposition à ne pas manquer, présentant cinq univers artistiques différents. .

Chapelle Saint-Etienne 6 Place Félix Ziem Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 62 36 20 brigittelartdelatoile@gmail.com

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English : Exposition peinture

L’événement Exposition peinture Beaune a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1