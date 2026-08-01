Exposition peinture Chapelle Saint-Etienne Beaune
jeudi 6 août 2026 · Chapelle Saint-Etienne · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Exposition peinture
Chapelle Saint-Etienne 6 Place Félix Ziem Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Exposition du 6 au 12 août 2026 à la Chapelle Saint-Etienne à Beaune. Venez découvrir les peintures et techniques mixtes de Martine Millon, Guy Nouchy, Brigitte Prost, et Caroline Varlot, et laissez vous surprendre par les collages carton de Laurent Lecuelle
Une exposition à ne pas manquer, présentant cinq univers artistiques différents. .
Chapelle Saint-Etienne 6 Place Félix Ziem Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 62 36 20 brigittelartdelatoile@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition peinture
L’événement Exposition peinture Beaune a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
À voir aussi à Beaune (Côte-d'Or)
- Hôtel-Dieu Hospices de Beaune 2026 MOUVEMENT(S) [ESCAPE GAME PATRIMOINE] Les énigmes de la soeur apothicaire la quête de la thériaque Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune 5 août 2026
- Apéro concert au Domaine Loubet-Dewailly Caveau de dégustation du domaine Loubet-Dewailly Beaune 6 août 2026
- Notre Dame vous livre ses petits secrets Beaune 6 août 2026
- Soirée jeux libres Monsieur Bidule Monsieur Bidule Beaune 7 août 2026
- Visite guidée des remparts Beaune 9 août 2026