Mulhouse

Exposition peinture et dessin de Ciandrini Walter Regards

19 Grand Rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 20:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10

Plongez dans l’univers sensible de l’artiste Walter Ciandrini à travers une exposition de peintures et de dessins où le portrait devient le terrain d’exploration des émotions, accompagné d’une diversité de techniques et de supports qui interrogent, toujours avec justesse, la place de l’humain. .

19 Grand Rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 58 58

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English :

L’événement Exposition peinture et dessin de Ciandrini Walter Regards Mulhouse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace