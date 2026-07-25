Informations pratiques

Monts

Exposition peinture

13 Rue de la Tête Noire Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-08-18

Exposition peinture

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Du mardi 18 août 2026 au samedi 12 septembre 2026

Joëlle Gendron, artiste montoise, exposera ses réalisations à l’acrylique

Exposition peinture

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Du mardi 18 août 2026 au samedi 12 septembre 2026

Joëlle Gendron, artiste montoise, exposera ses réalisations à l’acrylique .

13 Rue de la Tête Noire Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 21 11 mediatheque.monts@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Christine Durand, ceramist, will be exhibiting her work.

They will be on display from November 18 to December 13 at the Monts media library.

On Wednesday December 03, Christine Durand will be on hand all day to present her work as a ceramist.

Free admission

L’événement Exposition peinture Monts a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme