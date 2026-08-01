Exposition peinture, sculpture et dentelle Salle des fêtes Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Exposition peinture, sculpture et dentelle

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

L’association Plaisir des Arts invite à découvrir une exposition mettant à l’honneur le talent et la créativité de ses artistes ! Peintures, sculptures et créations en dentelle se côtoient et témoignent de la passion des exposants, offrant aux visiteurs un agréable moment de découverte artistique.

L’association Plaisir des Arts invite à découvrir une exposition mettant à l’honneur le talent et la créativité de ses artistes ! Peintures, sculptures et créations en dentelle se côtoient et témoignent de la passion des exposants, offrant aux visiteurs un agréable moment de découverte artistique.

Une exposition accessible à tous, entrée libre. .

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 49 21

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English : Exposition peinture, sculpture et dentelle

The Plaisir des Arts association invites you to discover an exhibition showcasing the talent and creativity of its artists! Paintings, sculptures and lace creations are displayed side by side, reflecting the exhibitors’ passion and offering visitors an enjoyable opportunity to explore the arts.

L’événement Exposition peinture, sculpture et dentelle Cabourg a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cabourg