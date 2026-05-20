Exposition peintures Andrée Francazal CAPVERN LES BAINS Capvern
Exposition peintures Andrée Francazal CAPVERN LES BAINS Capvern lundi 1 juin 2026.
Capvern
Exposition peintures Andrée Francazal
CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-30 17:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Découvrez au Bureau d’Informations Touristiques de Capvern-les-Bains l’exposition de peintures d’Andrée Francazal, membre du club de dessin Arts Club de Capvern .
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46
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English :
At the Tourist Information Office in Capvern-les-Bains, discover an exhibition of paintings by Andrée Francazal, a member of the Arts Club de Capvern art club.
L’événement Exposition peintures Andrée Francazal Capvern a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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