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Exposition peintures Andrée Francazal CAPVERN LES BAINS Capvern

Exposition peintures Andrée Francazal CAPVERN LES BAINS Capvern lundi 1 juin 2026.

Lieu : CAPVERN LES BAINS

Adresse : 300 rue des Thermes

Ville : 65130 Capvern

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Capvern

Exposition peintures Andrée Francazal

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-30 17:30:00

Date(s) :
2026-06-01

Découvrez au Bureau d’Informations Touristiques de Capvern-les-Bains l’exposition de peintures d’Andrée Francazal, membre du club de dessin Arts Club de Capvern .
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46 

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English :

At the Tourist Information Office in Capvern-les-Bains, discover an exhibition of paintings by Andrée Francazal, a member of the Arts Club de Capvern art club.

L’événement Exposition peintures Andrée Francazal Capvern a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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