Exposition peintures de Patrick Pinault, Pavillon du Verdurier, Limoges

Exposition peintures de Patrick Pinault 14 – 29 mars Pavillon du Verdurier Haute-Vienne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-29T14:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

Exposition de peintures à huile et gouaches sur le thème de l’Asie.

Pavillon du Verdurier Place Saint-Pierre Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

